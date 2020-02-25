Только 178 депутатов посетили все заседания Рады в феврале – КИУ

По данным Комитета избирателей Украины, показатели посещения депутатами пленарных заседаний парламента в феврале снизились по сравнению с другими месяцами.

В феврале только 178 депутатов посетили все заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, эксперты которого проанализировали посещения народными депутатами и парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в феврале 2020 г.

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По данным КИУ, показатели посещения заседаний парламента в феврале снизились по сравнению с другими месяцами.

Так, всего в течение февраля состоялось 13 пленарных заседаний ВР. При этом все заседания за месяц посетили только 178 народных депутатов, то есть, менее половины. Для сравнения: в декабре 2019 года все заседания Верховной Рады посетили 240 народных депутатов, ноябре - 299 депутатов.

Среди фракций Верховной Рады высокие показатели посещения у депутатов «Слуги народа», «Голоса» и «Европейской солидарности». Так, в среднем на заседаниях Верховной Рады присутствовали 75% депутатов от «СН», 67% депутатов от «Голоса» и 62% - от «ЕС». Низкие результаты в «Оппозиционной платформы - За жизнь» - 57% и ВО «Батькивщина» - 55%.

Однако эти цифры все же значительно ниже, чем месяцем ранее, в январе 2020. Тогда в среднем на заседаниях Верховной Рады были зарегистрированы 80% депутатов от «ЕС», 79% - от «СН», 72% - от ВО «Батькивщина» 71% - от «Голоса», 67% - от «ОПЗЖ».

Председатель КИУ Алексей Кошель предположил, что активность депутатов в феврале снизилась в связи с рассмотрением поправок в проект Земельного кодекса.

«В начале февраля парламент перешел к рассмотрению Земельного кодекса. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение скорее является формальным, чем реальным механизмом повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале», - сказал Кошель.