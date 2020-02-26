Возможен ли мир на Донбассе. Путинский идеолог войны на востоке унизил Украину и раскрыл кремлевское видение происходящего

По словам Суркова, Россия "так или иначе будет участвовать" в формировании Украины, а "принуждение силой к братским отношениям" - это главный эффективный метод в отношениях с Украиной.

Владислав Сурков - бывший помощник президента России, долгое время отвечавший за политику РФ на Донбассе, поделился своим видением будущего Украины, о ее перспективах и о будущих отношениях с Россией.

Интервью Сурков дал российскому ресурсу «Актуальные комментарии»

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украина» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?» - резко унизил «братских» украинцев Сурков.

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При этом он отметил, что Украина из-за «упрямости хохлов» все таки состоится как государство. Вопрос только в том, по мнению Суркова, на сколько частей будет разделена Украина. Поэтому России «так или иначе предстоит участвовать» в процессе ее формирования.

«Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. «Хохлы» - ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет "Украин" - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», - отметил Сурков.

Также он уверен, что «принуждение силой к братским отношениям» - это главный эффективный метод в отношениях с Украиной.

«Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», - считает Сурков.

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Говоря о войне на Донбассе, бывший путинский помощник отметил, что «война - дело мутное, муторное. Но нужное». При этом, по его мнению, Донбасс не возвратится под контроль украинской власти.

Также Сурков высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента…У него легкость необыкновенная в мыслях», - сказал Владислав Сурков.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Зеленский выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. На ней Зеленский заявил о готовности к диалогу с населением ОРДЛО. Он отметил, что украинская власть готова договариваться с мирными жителями оккупированного Донбасса, но не с представителями непризнанных "республик".

Также Зеленский заявил о желании провести местные выборы осенью 2020 по всей Украине, включая оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и "хотелось бы и на территории Крыма".