В Кремле раскрыли подробности отставки Суркова

18 февраля на сайте Кремля был обнародован указ об увольнении Суркова с должности помощника президента РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что глава Кремля Владимир Путин встречался со своим уволенным накануне советником Владиславом Сурковым, и выразил уверенность, что талант и опыт последнего «найдут свое применение».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.

«Они встречались (Путин и Сурков), он (Сурков) был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и, без преувеличения, талант Суркова найдут свое применение», - заявил Песков.

На вопрос УНИАН, это применение будет на украинском направлении или в другой сфере, Песков ответил: «Здесь я не берусь что-то прогнозировать. Здесь нет сомнений, он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском».

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Песков подчеркнул, что не располагает данными, где дальше собирается работать Сурков, и информацией по поводу причин его заявления об уходе.

Как сообщал УНИАН, в январе появились сообщения об увольнении Владислава Суркова с должности помощника президента РФ Владимира Путина. Сурков занимался «курированием политики по отношению к Украине».

11 февраля Песков заявил, что «украинское направление» и вопросы «интеграции» курирует заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

18 февраля на сайте президента РФ был обнародован указ об увольнении Суркова.