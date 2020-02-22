Аваков утверждает, что за протестами в Новых Санжарах стоят отдельные политики

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что людей в Новых Санжарах подстрекали не пускать эвакуированных из Уханя те, у кого на носу парламентские выборы.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

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«Так, у некоторых людей была истерика, кто-то был напуган, у кого-то был страх, а страх, как известно убивает разум, а кто на этом пытался нагреться. Имею в виду, будущие парламентские выборы или даже личные корыстные цели», – сказал он.

Аваков также добавил, что знает лиц, которые это делали, и президент у него этим интересовался.

«К сожалению, все это вылилось в такое недостойное поведение, за которое нам нужно извиниться друг перед другом, и уж точно перед теми людьми, которые более 20 часов провели в дороге и в конце получили то, что получили», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.