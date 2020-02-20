В Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена заложниками с РФ - Пристайко

Глава МИД не называет точное количество украинцев, но надеется, что будет освобождено до 200 человек.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отмечает, что в Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена заложниками с Российской Федерацией.

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Об этом глава МИД сообщил на брифинге в Ню-Йорке после прений на заседании Генеральной ассамблеи ООН на тему: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

«Мы в ближайшее время собираемся завершить этот процесс. Мы не хотим называть количество конкретно, но мы говорим, что до 200 украинцев смогут вернуться домой к своим семьям. Это большое достижение и большие ожидания с нашей стороны», - подчеркнул Пристайко.

Также министр отметил, что сейчас не та ситуация, чтобы называть имена и точное количество украинцев, которые вернутся домой.

«Процесс обмена очень чувствительный, но мы говорим, что если нам удастся добиться этого момента, когда мы сможем осуществить обмен, то до 200 украинцев вернутся домой к их семьям, и тем самым мы получим возможность очень приблизиться к реализации обмена «всех на всех», благодаря чему мы сможем закрыть этот раздел переговоров по обмену заложниками», - добавил глава МИД.