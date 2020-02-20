Зеленский на встрече с семьями погибших заявил, что Небесная сотня отстояла независимость Украины (фото)

Президент заверил, что расследование дел продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что герои Небесной сотни отстояли украинскую независимость.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с родными тех, кто погиб во время Евромайдана.

Так, отвечая на вопрос отца одного из героев, Владислава Зубенко, президент сказал: "Для меня Герои Небесной Сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои".

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Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны. Он также пообещал завершить расследование.

"Знайте, что для меня лично – это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - сказал глава государства.

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Присутствовавший на встрече генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что следствие продолжается. Он сообщил, что по делам Майдана уже осуждены 44 человека.

"Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не утрачено. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян", - сказал он.

В свою очередь временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова пообещала открытый конкурс на должность руководителя нового Управления по делам Майдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в день шестой годовщины расстрелов на Майдане, родственники погибших пикетировали под Офисом президента с требованием наказания убийц.