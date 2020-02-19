"Подковерные" переговоры по поправкам к законопроекту о рынке земли не ведутся - Корниенко

Он подчеркнул необходимость ускорения рассмотрения законопроекта.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко уверяет, что никакие «подковерные» переговоры относительно поправок в законопроект о рынке земли не ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, возможен ли вариант, что в результате переговоров фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» откажется от части своих поправок в законопроект за получение каких-то политических преференций, Корниенко ответил: «Нет никаких тайных переговоров, каких-то подковёрных, сепаратных и так далее. Мы ведем дискуссию с коллегами из парламента постоянно, призываем их к политической ответственности».

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Он назвал посвящение нескольких месяцев рассмотрению одного законопроекта не очень эффективным использованием времени парламента. «Поэтому мы ведем дискуссию и призываем наших коллег по парламенту добросовестно отнестись к этому, проявить политическую ответственность и ускорить ход рассмотрения вопроса», - пояснил Корниенко.

Первый заместитель председателя фракции заметил, что некоторые депутаты снимают свои поправки. «Уже мы прошли около 530, кажется, поправок за это время. Это - седьмая часть, это - 15%. Это немного быстрее, чем было наше расчетное время порядка пяти пленарных недель, но всё равно - это минимум три пленарных недели», - прогнозирует Корниенко.

На вопрос о том, что якобы в «ОПЗЖ» могут снять 2000 своих поправок, он ответил: «Мы не ведем тайных переговоров с «Оппозиционной платформой - За жизнь», с «Батькивщиной» или с любой другой фракцией... Подковерных договоренностей никто ни с кем не проводит».

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.

18 февраля парламент остановился на рассмотрении 480-й поправки из более чем 4 тысяч, поданных в законопроект.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент выйдет на окончательное голосование по законопроекту в середине апреля.