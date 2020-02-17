У Путина утверждают, что секретарь СБ РФ Патрушев не летал в Оман, когда там был Зеленский

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал фейком информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не посещал с визитом Оман в начале января 2020 года, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, не был. Это абсолютно ложная информация", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли Патрушев в этой стране в январе 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ отметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

13 февраля было обнародовано расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором утверждалось, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из Омана в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы. На этом самолете, по данным журналистов, которые ссылались на "информацию из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов", в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.