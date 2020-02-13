Во время пребывания Зеленского в Омане туда приезжал секретарь Совбеза России - СМИ (видео)

В Офисе президента заявили, что Зеленский с Патрушевым не общался и даже не знаком.

Во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Омане в эту страну также приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". В нем отмечается, что Патрушев прилетел в ночь на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

Журналисты рассказывают, что получили информацию о пассажире из Москвы от одного источника, а второй подтвердил пересечение им границы РФ. Мониторинг российских новостей за 8 января, проведенный журналистами, показал: в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в итоге задержалось почти на сутки", - говорится в материале "Схем".

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В Офисе президента Украины заявили, что глава государства не знаком с Патрушевым, не общался с ним по телефону и не встречался. При этом, говорится в сюжете, у президента проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем частным самолетом, которым прилетел в Оман секретарь Совбеза РФ Патрушев.

В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, впрочем по состоянию на момент выхода расследования в эфир его телефон не отвечал.

По словам шеф-редактора российского издания The Insider Романа Доброхотова, Патрушев в России, как силовик - второй человек после президента.

"А силовики, разумеется, в России играют ключевую роль. В этой сфере он будет оставаться главным - пока вообще Путин при власти", - объясняет Доброхотов.

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5 января президента Украины Владимира Зеленского заметили в Омане - ряд СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей и опубликовали фото.

Через несколько часов Офис президента подтвердил, что Зеленский находится в Омане: там отметили, что президент отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом. В то же время в сообщении ОП речь шла о "встрече на высшем уровне", которые были запланированы у главы государства "в ближайшие дни".