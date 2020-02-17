Рада вышла на финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме - Стефанчук

Ряд фракций тоже будут задействованы в работе над законопроектом.

В Верховной Раде вышли на финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

«Мы фактически вышли на финальную версию закона Украины о всеукраинском референдуме. Это первый законопроект из ряда законопроектов, касающихся народовластия», - отметил он.

Стефанчук добавил, что ряд фракций, которые начали проявлять инициативу в этом вопросе, тоже будут задействованы в этой работе.

«Это уникальный пример, когда мы имеем возможность привлечь практически все общественные организации, которые специализированно функционируют в этой сфере», - отметил он.

Стефанчук выступил за проведение дискуссии между фракциями и группами по данному законопроекту, а также «внутреннего научного круглого стола». Затем, по его словам, законопроект необходимо перевести на английский язык, чтобы получить на него рецензии ведущих институтов, занимающихся вопросами народовластия в мире.