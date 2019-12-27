Разумков подписал Избирательный кодекс, принятый с предложениями президента

Теперь документ должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента (№0978).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, он возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 27 декабря.

Также сегодня он направлен на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс.

В кодексе объединены 5 действующих законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

Читайте такжеНовый Избирательный кодекс предусматривается выборы в ВР по пропорциональной системе

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом всех предложений президента. В Избирательном кодексе предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины. Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно со всеукраинским референдумом, другими очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории Автономной Республики Крым.