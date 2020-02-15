В НАЗК опровергли информацию о проверке декларации Зеленского

Отмечается, что Зеленский ежегодной декларации за 2019 год еще не подал. У него есть время до 1 апреля.

НАПК опровергло информацию о проверке ежегодной электронной декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман в начале января этого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, НАПК осуществляет контроль своевременности представления Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Для этого были направлены запросы с целью истребования документов. Согласно правилам НАПК, о существенных изменениях в имущественном состоянии необходимо сообщить в течение 10 дней. Эта процедура не относится к проверке ежегодной декларации за 2019 год, которую Зеленский еще не подал (конечный срок подачи е-декларации — 1 апреля).

«Данные действия проводятся в рамках финансового контроля за своевременностью уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии и не имеют никакого отношения к другой процедуре — проверке декларации субъекта декларирования», — заявили в НАПК.

В агентстве добавили, что расходы на январскую поездку в Оман должны быть задекларированы во время следующей кампании, которая продлится с 1 января до 1 апреля 2021 года.

Отметим, 13 февраля программа «Схемы» обнародовала свое расследование, в котором говорится, что в город Маскат в Омане, когда там находился Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы «Схемы» относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман. По его словам, власть готова к общению с журналистами, но хотела бы отвечать на вопросы, «которые базируются на фактах, а не предположениях».

Напомним, олигарх Виктор Медведчук подтвердил, что его самолет был в Омане во время отдыха Зеленского, но Суркова он туда не возил. Помощник президента Андрей Ермак назвал подозрения грязными технологиями и объяснил, почему Зеленский задержался на отдыхе.

Ранее озвучивалась другая версия возможных переговоров Зеленского – гостей из Москвы доставил в Оман заказанный президентом самолет, на нем он улетел после встречи в Киев, потому и задержался. А московских гостей отвез обратно в российскую столицу самолет Медведчука.

Владимир Зеленский прибыл в Оман для проведения ряда встреч на высшем уровне и обсуждения сотрудничества между странами и привлечения инвестиций.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не предоставил ответ на вопросы народных депутатов Украины относительно визита Президента Зеленского в Оман во время часа вопросов к правительству в ВР.

По словам Андрея Богдана, поездка президента в Султанат Оман не была официальным визитом, не носила официальный статус и осуществлялась с частной целью и за частные средства. Организационно-протокольное обеспечение не проводилось, делегация не предусматривалась.