Журналисты "Схем" отреагировали на возможный иск в суд от Офиса президента из-за расследования об Омане

Накануне "Схемы" опубликовали результаты собственного расследования о январском визите главы государства в Оман.

Журналисты программы "Схемы" прокомментировали реакцию от Офиса президента на расследование относительно одновременного пребывания в Омане Владимира Зеленского и руководителя Совбеза России Николая Патрушева.

Об этом говорится в заявлении редакции, опубликованном вечером в пятницу.

Комментируя возможный иск в суд от ОП, журналисты отметили, что "ждут этот документ".

"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского – то, во-первых, в статье нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете", - заявляют журналисты.

Редакция также утверждает, что Офис президента "не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество" относительно поездки главы государства в Оман.

"Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей", - говорится в заявлении.

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Обнародованную в своем исследовании информацию журналисты оценивают как общественно важную.

"Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предостережение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела. Государство действительно финансирует Общественный вещатель. Государство – то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретному президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не означает, что он имеет право на него публично давить", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ отметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

13 февраля было обнародовано расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором утверждалось, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из Омана в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы. На этом самолете, по данным журналистов, которые ссылались на "информацию из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов", в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.