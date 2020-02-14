"Путин прямо поставил вопрос": в Кремле изложили свою версию разговора президентов Украины и РФ

По данным российской стороны, инициатором разговора выступил президент Украины.

В Кремле рассказали о сегодняшнем телефонном разговоре президентов Украины и России.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, инициатором общения стала украинская сторона. Основными темами стали Минские соглашения и решения, принятые на "нормандской" встрече в Париже.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости", - заявили в Кремле.

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Главы двух стран обсудили режим прекращения огня и разведение сил и средств на Донбассе, а также тему обмена заложниками. Отмечается, что Путин "подчеркнул вклад всех народов СССР в разгроме нацистской Германии и указал на недопустимость искажения исторической правды".

Пресс-служба Кремля также сообщила, что Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за гибели в ДТП в Псковской области восьми граждан Украины.

Ранее сегодня о разговоре Зеленского и Путина сообщила пресс-служба украинского президента.