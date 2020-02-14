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Зеленский обсудил с Путиным подготовку к следующей встрече в "нормандском формате"

15:00, 14 февраля 2020
Политика
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Владимир Зеленский и Владимир Путин / фото REUTERS

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Читайте такжеНа Мюнхенской конференции выдвинули 12 шагов для достижения мира на ДонбассеОтмечается, что стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки».

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске в целях реализации достигнутых договоренностей», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 11 февраля Зеленский обсудил с канцлером Германии Меркель новые участки разведения сил на Донбассе и сохранение санкций.

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