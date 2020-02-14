Зеленский обсудил с Путиным подготовку к следующей встрече в "нормандском формате"

Отдельно во время разговора акцентировалось внимание на процессе освобождения пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Читайте такжеНа Мюнхенской конференции выдвинули 12 шагов для достижения мира на ДонбассеОтмечается, что стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки».

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске в целях реализации достигнутых договоренностей», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 11 февраля Зеленский обсудил с канцлером Германии Меркель новые участки разведения сил на Донбассе и сохранение санкций.