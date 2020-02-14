Украину посетит координатор Госдепа по вопросам противодействия терроризму
Украину в ближайшие дни посетит координатор по вопросам противодействия терроризму Государственного департамента США посол Нейтан Сейлс.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
Отмечается, что 13 февраля дипломат посетил Мальту, 14-го - Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, а в Киев приедет в воскресенье, 16 февраля. В украинской столице он будет иметь дополнительные встречи относительно сотрудничества в сфере противодействия терроризму, отметили в диппредставительстве.
Как сообщал УНИАН, 31 января Киев посетил госсекретарь США Майк Помпео. На встрече с президентом Владимиром Зеленским Помпео, в частности, заявил, что Украина является бастионом между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе.