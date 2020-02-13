Загороднюк: Украина поддерживает усилия коалиционных войск в урегулировании конфликта в Афганистане

По словам министра обороны, Украина поддерживает усилия коалиционных войск в мирном урегулировании конфликта в Афганистане дипломатическим путем.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк завил, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом он сказал сегодня в ходе заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны стран-контрибуторов тренировочно-совещательной Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан.

«Учитывая то, что сильные и самодостаточные силы национальной безопасности и обороны Республики Афганистан является важным элементом в достижении дипломатического успеха в Афганистане, мы продолжим содействовать усилиям в тренировочно-совещательной деятельности. Украина поддерживает усилия коалиционных войск в мирном урегулировании конфликта в Афганистане дипломатическим путем», - отметил Загороднюк.

Министр обороны также поблагодарил партнеров за предоставление логистического обеспечения украинском персонала в Миссии.