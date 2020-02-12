У Путина отреагировали на идею обменять подачу воды в Крым на Донбасс

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Крым - это российский регион", а "Донбасс - внутриукраинская проблема".

В Кремле отвергли идею обменять подачу воды в Крым на возврат Украине оккупированой части Донбасса.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал Песков, комментируя по просьбе УНИАН предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии возобновить поставку воды в Крым в обмен на Донбасс.

Песков подчеркнул, что Крым не может быть объектом "каких-либо разменов".

"Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - заявил Песков.

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На уточняющий вопрос УНИАН, возможно ли возобновление контроля над границей в обмен на воду в Крым, Песков ответил: "Тему контроля за границей нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух "самопровозглашенных республик". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договорённостей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов".

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.