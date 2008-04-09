Ющенко отправляется в Египет

9–10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Арабскую Республику Египет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в рамках визита Президент Украины проведет встречи с руководством Египта: Президентом Хосни МУБАРАКОМ, премьер-министром Ахмедом НАЗИФОМ, председателем Народного собрания (парламента) Ахмедом СУРУРОМ.

По результатам переговоров Президенты двух стран намерены объявить политическую поддержку углубленным двусторонним торгово-экономическим отношениям, в первую очередь в сельскохозяйственной, нефтяной, авиационной, машиностроительной и военно-технической отраслях.

Планируется, что во время визита стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ направлен на развитие сотрудничества с Египтом в перестройке космической отрасли.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО планирует принять участие в открытии станции управления первым египетским спутником дистанционного зондирования Земли «МисрСАТ-1», успешный запуск которого был осуществлен 17 апреля 2007 года с космодрома Байконур украинским ракетным носителем «Днепр - 1».

В этом контексте главы государств обсудят возможности участия Украины в тендерах на создание «МисрСАТ-2» и «МисрСАТ-3».

Также запланировано участие Президента Украины в бизнес-форуме представителей украинских и египетских деловых кругов.

Во время визита в Египет запланирована также встреча Президента Украины с генеральным секретарем Лиги арабских государств А.МУСОЙ.