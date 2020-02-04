Не только вилла Ахметова: журналисты показали роскошную зарубежную недвижимость украинских олигархов и чиновников (видео)

Порошенко любит Испанию, Фирташ - Вену, а Новинский - Россию.

Украинцы оживленно обсуждают покупку бизнесменом Ринатом Ахметовым роскошной виллы во Франции – он отдал за нее 200 миллионов долларов. Впрочем, не один Ахметов любит покупать роскошные дома за границей. Среди богачей иметь дом подальше от Украины – уже традиция.

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Журналисты проекта «Гроши» рассказали об элитной зарубежной недвижимости украинских бизнесменов, бывших чиновников и депутатов.

Так, экс-президент Петр Порошенко давно владет виллой на солнечном побережье Испании. За высоким забором прячутся четыре миллиона евро – изящная двухэтажная вилла на 1254 квадрата. Собственный бассейн, сад, скульптуры. До моря – рукой подать. Порошенко купил ее еще в 2008 году, зарегистрировал на оффшорную компанию. Как утверждается, время от времени туда наведывается.

Любят Испанию и близкие партнеры Порошенко – Олег Гладковский и Игорь Кононенко. Фигуранты громких коррупционных скандалов купили недвижимость неподалеку.

Один из рекордсменов по количеству недвижимости за рубежом – бизнесмен и депутат Вадим Новинский. Правда, он больше любит Россию. Там семья Новинского владеет почти шестью гектарами земли и пятью квартирами общей площадью 996 квадратов. Их стоимость в декларации Новинского не указана.

Кум Путина, депутат Виктор Медведчук также имеет недвижимость в России. Его дочь Ирина владет элитным домом с видом на Белый дом в Москве. На нее оформлена пятикомнатная квартира в элитном ЖК «Паркхаус» в российской столице. Стоимость такой квартиры – свыше 150 млн рублей (почти 60 млн грн).

А еще она имеет виллу в аннексированной Ялте – прямо в рекреационной зоне. Белый роскошный дворец и почти 7 гектаров территории – это туда когда-то пожаловал сам Путин. Всюду мрамор, дерево и золото.

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк любит Лондон. В 2017 году он купил там квартиру за 28 миллионов гривень. Правда, откуда деньги – непонятно, ведь в декларации таких денег у него не было. Где-то недалеко в своем особняке проживает бывший руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева.

А вот олигарх-беглец Дмитрий Фирташ предпочитает Вену. У него там шикарный дворец в элитном квартале.

Ранее СМИ сообщили, что украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел дом за 200 миллионов евро в курортной зоне Французской Ривьеры. Продавцом выступила компания Campari group. Это стало последним пополнением его портфолио недвижимости, которое включает также квартиру за 137 миллионов фунтов стерлингов в комплексе One Hyde Park в Лондоне.

Справка, которая оказалась в руках журналистов Financial Times, утверждает, что компания Ахметова приобрела особняк под названием Villa Les Cedres в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Фера. Итальянский производитель напитков выставил эту недвижимость на продажу в прошлом году.

Особняк был построен в 1870 году на побережье. Некогда там была резиденция короля Бельгии Леопольда II.