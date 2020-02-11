Одесситы требуют от генпрокурора Рябошапки навести порядок в региональной прокуратуре (фото, видео)

В минувший четверг под стенами Офиса генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки прошла акция протеста жителей Одессы.

Пикетирующие требовали исполнения закона о люстрации в отношении заместителя прокурора Одесской области Виталия Заперченко. О этом сообщает "Пора говорить".

По словам одесситов, поездке в Киев предшествовали открытие письма на имя Генерального прокурора и акции протеста под станами региональной прокуратуры.

Однако, руководитель одесского областного надзорного ведомства Максим Вихор, который сам погряз в коррупционных скандалах, покрывает действия своих подчиненных.

По мнению пикетирующих, Виталий Заперченко, не имеет ни морального, ни юридического права быть одним из руководителей региональной прокуратуры, поскольку за ним тянется длинный шлейф коррупционных скандалов и правонарушений, начиная от крышевания бизнеса по отжатию земель в Коминтерновском районе, до смертельного ДТП.

В конце прошлого года одесские общественники потребовали от генерального прокурора инициировать проведение служебного расследования всей деятельности новоявленного заместителя прокурора Одесской области. Прошло более двух месяцев. Никаких решений из Генеральной прокуратуры по персоналии Виталия Заперченко не последовало. Поэтому одесситы и приехали в Киев с требованием о люстрации старых кадров. Под здание Офиса генерального прокурора общественики привезли одну покрышку от автомобиля, отметив, что, когда терпение народа лопнет в ход могут пойти не только горящие покрышки.