За попытку создать в Николаеве фейковую "республику" задержаны 52 человека - источник

Как сообщил источник УНИАН, огранизаторы собрания - координатор "Народного совета Бессарабии" Шапошникова и журналист "Подробности Мк" Василькевич. Сообщается, что они собирались в николаевской пиццерии xlpizza.

По подозрению в совершении преступления по Ч2. ст 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) задержано 52 человека.

Василькевичу могут обявить подозрение по 263 ст УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). Источники сообщают, что при обыске его квартиры была найдена граната ф1 с запалом.

Читайте такжеСБУ сорвала попытку спецслужб России создать на Николаевщине фейковую антиукраинскую "республику"

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб создать в Николаевской области фейковую антиукраинскую "республику". Идеологи псевдореспубликы имели целью продемонстрировать якобы поддержку в южном регионе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Фейковая "республика", по их замыслу, должна была создать необходимую пропагандистскую "картинку" для российских СМИ – подстрекать украинцев противодействовать действующей власти. Планировалось, что создание незаконной организации будет объявлено на "собрании", однако этому воспрепятствовали сотрудники СБУ. Ход этого собрания должен контролироваться российскими кураторами в режиме он-лайн.