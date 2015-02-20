Процесс децентрализации на законодательном уровне фактически начался - Гройсман

В Верховной Раде зарегистрировано 10 законопроектов по разным вопросам функционирования местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом сказал председатель парламента Владимир Гройсман во время второго заседания Экспертной группы по вопросам законодательного обеспечения децентрализации власти и реформирования местного самоуправления.

По словам Гройсмана, «реформа управления нужна стране. Я готов заплатить любую личную политическую цену, чтобы реформа местного самоуправления состоялась».

Он отметил, что процесс децентрализации на законодательном уровне фактически начался.

Читайте такжеРада приняла закон об основах региональной политики

Гройсман высказал мнение о целесообразности работы Экспертной группы по вопросам законодательного обеспечения децентрализации власти и реформирования местного самоуправления на постоянной основе, поскольку в ее состав вошли известные в этой области специалисты и эксперты.

Члены Экспертной группы рассмотрели вопросы первоочередных мер по законодательному обеспечению реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, а также о результатах проработки законодательных инициатив, предоставленных для рассмотрения Экспертной группой.

Во время заседания речь шла о необходимости налаживания системного сотрудничества с органами исполнительной власти в регионах для реализации реформы управления на местах, были обсуждены разные модели административно-территориального устройства и сотрудничества между властью и органами местного самоуправления, главные принципы закрепления их полномочий.

Участники заседания отмечали, что «начатая дискуссия свидетельствует о существовании разных мнений относительно реформы, но это базовая реформа, и альтернативы ей нет».

Подводя итоги обсуждения, Гройсман отметил, что к следующему заседанию Экспертной группы нужно разработать «проекты двух планов действий».

Читайте такжеНи о какой автономии Донбасса не может быть речи - Гройсман

Первый план, по его словам, - это пакет законопроектов относительно внесения изменений в Конституцию Украины и законопроекты относительно местного самоуправления в развитие конституционных изменений. Второй касается перечня законов, которые можно принять до внесения изменений в Конституцию и которые нужно принять до завершения нынешней сессии парламента.

«Все законопроекты, которые будут касаться местного самоуправления, будут выноситься на рассмотрение Экспертной группы, и заключение группы будет предоставлено депутатам для учета при голосовании», - сказал Гройсман.