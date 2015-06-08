Парубий: Целью Украины является вступление в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина - НАТО в Киеве.

По словам Парубия, Украина сдерживает агрессию «путинской России». «Фактически один на один Украина оказалась против одной из крупнейших армий в мире», - сказал он.

Читайте такжеВ Раде предлагают освободить от ввозной пошлины товары помощи от НАТО

Как отметил Парубий, «Путин бросил вызов не только Украине, Путин бросил вызов всей системе мировой безопасности, которая десятилетиями строилась и гарантом которой и стал Североатлантический альянс».

«Наша цель, цель Украины - это вступление в НАТО», - подчеркнул Парубий и добавил, что еще в 2008 году на Бухарестском саммите было признано право Украины стать членом НАТО для гарантии безопасности и в Украине, и в мире.

Верховная Рада, напомнил он, недавно внесла изменения в законодательство об основах национальной безопасности, об основах внутренней и внешней политики, где приоритетным определено евроатлантическое развитие Украины.

Парубий заявил, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО. «Наша задача - сделать все возможное, чтобы мы смогли пройти все требования, которые стоят перед нами, чтобы мы смогли как можно быстрее этой цели достичь», - сказал он.