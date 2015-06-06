Минобороны планирует создать силы спецопераций по стандартам НАТО

В Министерстве обороны будет разработана концепция развития Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе МОУ, соответствующее решение было принято на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

Также принято решение о создании специальной группы по разработке Концепции создания в ВСУ Сил специальных операций по стандартам НАТО.

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Кроме того, предложено усовершенствовать законодательство о порядке получения статуса участника боевых действий.

”Есть случаи, когда этот статус получают военнослужащие, которые всего несколько дней находились в АТО, а те, кто на передовой воюет в течение полугода или года, имеют на это право лишь после демобилизации”, - подчеркнул начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он предложил автоматически предоставлять право на статус участника боевых действий раненым бойцам.