Порошенко надеется на поддержку Латвией европейской интеграции Украины

Порошенко в ходе телефонного разговора с новоизбранным президентом Латвии Раймондсом Вейонисом выразил надежду на дальнейшее интенсивное сотрудничество между двумя странами, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины отметил высокий уровень поддержки Украины, ее суверенитета и Европейского будущего со стороны Латвии, в чем он убедился во ходе недавнего визита в Ригу на саммит "Восточного партнерства".

Читайте такжеЛатвия укрепляет восточные границы и увеличивает число пограничников«Петр Порошенко подчеркнул, что Украина среди своих приоритетов видит получение европейской перспективы и введение безвизового режима с ЕС и выразил надежду, что Латвия будет поддерживать Украину на этом пути», - говорится в сообщении.

Глава украинского государства подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между двумя странами, в частности в контексте предоставления экспертизы и поддержки во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, участия в трастовых фондах НАТО и в военно-технической сфере.

Раймондс Вейонис поблагодарил за поздравления, заверил в поддержке дальнейшего развития партнерства между Украиной и Латвией, а также выразил надежду на мирное урегулировании ситуации на Донбассе.

Петр Порошенко пригласил Раймондса Вейониса посетить Украину с визитом: «Я убежден, что двусторонние отношения между Украиной и Латвией будут развиваться в духе дружбы, взаимоуважения и ради достижения интересов наших государств», - подчеркнул президент Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал,что Латвийский сейм избрал президентом страны Раймонда Вейоніса, возглавлявший до этого Министерство обороны.