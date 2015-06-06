ЕС опубликовал решение о продлении санкций против Лукаш, Табачника и Клюева

Европейский Союз опубликовал в Официальном журнале решение о продлении санкций против трех бывших украинских чиновников – Елены Лукаш, Дмитрия Табачника и Сергея Клюева.

В частности, санкции против Лукаш и Табачника продлены еще на девять месяцев, против Клюева - на четыре месяца, передает собственный корреспондент УНИАН.

Одновременно из списка исключен Виктор Викторович Янукович, который погиб весной 2015 года.

"5 июня Рада приняла решение, в соответствии с которым в отношении одного из четырех человек предупредительные меры должны применяться до 6 октября 2015 года и для двух человек предупредительные меры должны применяться до 6 марта", - говорится в публикации.

Также Журнал сообщает, что одного человека больше не будет в списке. Этим человеком указан Виктор Янукович-младший.

Также Журнал отметил причины, по которым указанные лица продолжают находиться в "черном списке".

Так, в отношении Табачника и Лукаш указывается, что против них проводится "расследование украинскими властями за участие в незаконном присвоении государственных средств". В отношении Клюева сказано, что он не только является «предметом уголовного расследования» по аналогичным причинам, но и связан с Андреем Петровичем Клюевым (брат), в отношении которого также открыто уголовное производство со стороны украинских властей за незаконное присвоение государственных средств или активов.

Как сообщалось, 5 марта ЕС принял решение продлить санкции в отношении указанных лиц до 6 июня.

Всего в так называемом "украинском черном списке" экс-чиновников, в отношении которых введены ограничительные меры, направленные на замораживание активов, находится 17 человек.