Генпрокуратура объявила подозрение экс-министру юстиции Лукаш

Генеральная прокуратура Украины предъявила подозрение экс-министру юстиции Елене Лукаш.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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«28 мая 2015 года заместителем генерального прокурора Украины сообщено о подозрении бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш. Экс-чиновник подозревается в завладении государственными денежными средствами путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины», - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Генпрокуратура объявила экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику подозрение в присвоении или хищении имущества.

Евросоюз в этом месяце может снять санкции с Табачника и Лукаш, если ГПУ не выдвинет им подозрения до 6 июня.

Справка УНИАН. 28 мая 2014 г. в прокуратуре Киева заявили, что зарегистрировали уголовные производства по фактам совершения противоправных действий экс-министром юстиции Лукаш.

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По данным ведомства, внесены сведения в ЕРДР о совершении Лукаш уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), связанных с прекращением работы всех единых и государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины.

Лукаш в октябре 2013 года, занимая должность министра юстиции, дала указание в.и.о. генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции внести незаконные изменения в компьютерные программы, обеспечивающие функционирование единых и государственных реестров. Вследствие таких действий в работе реестров произошли сбои, что привело к несанкционированному блокированию информации и искажению процесса ее обработки.