Евросоюз продлил санкции для Клюева, Лукаш и Табачника

Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе Европейским Советом. Решение было принято в письменной процедуре и будет обнародовано в субботу в Официальном журнале ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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Виктор Янукович-младший в списках отсутствует (ранее сообщалось, что он погиб на Байкале).

"В контексте санкций ЕС, связанных с незаконным присвоением государственных средств Украины, 5 июня Совет решил продлить замораживание активов для трех из четырех лиц, на которых до 6 июня 2015 года распространяются меры. Мероприятия продлены на 9 месяцев для двух заинтересованных лиц и на 4 месяца на третье", - говорится в решении.

При этом Совет отмечает, что решение было принято "в свете продолжающихся в Украине в отношении этих лиц судебных разбирательств".

Как известно, 5 марта ЕС принял решение продлить санкции в отношении указанных лиц до 6 июня.

В общем, в так называемом "украинском черном списке" лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, направленные на замораживание активов и проводится процесс возврата незаконно выведенных активов, находится 17 человек.

Напомним, что в течение ближайших недель ЕС также может продлить широкие экономические и индивидуальные санкции против России до конца января следующего года.