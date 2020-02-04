Депутатов предыдущих созывов перестанут допускать в кулуары Рады

Им разрешено находиться только в гостевой ложе балкона зала заседаний Верховной Рады.

Отныне народных депутатов Верховной Рады предыдущих созывов не будут допускать в кулуары парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков издал распоряжение №37 «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины».

Этим распоряжением утвержден Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений ВР и допуска к ним.

В документе среди лиц, имеющих доступ в кулуары пленарной части, а это первый, второй и третий этажи вне сессионного зала, нет депутатов предыдущих созывов, хотя ранее они имели право доступа в кулуары парламента.

В то же время порядком предусмотрено, что депутаты предыдущих созывов имеют право доступа к гостевой ложе балкона зала заседаний ВР.

Народный депутат Верховной Рады предыдущего, восьмого созыва Леонид Емец прокомментировал ситуацию в Facebook. «Народным депутатам прошлых созывов запретили вход в кулуары Рады. Никаких оснований для этого не было. Никто не буянил, за лацканы Слуг народу не таскал», - написал он. Экс-депутат считает, что «планируют принимать вещи настолько мерзкие, что хотят спрятаться за спину госохраны».

Порядком обеспечения государственной охраны административных зданий, как и раньше, журналистам разрешается находиться в кулуарах первого, второго и третьего этажей Верховной Рады.