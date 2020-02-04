Шмыгаль прокомментировал свое назначение на пост вице-премьера - министра развития общин и территорий

Вице-премьер отметил, что на должность в правительство его пригласили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Завершить децентрализацию, реформировать ЖКХ и строительную сферу. Это — основные вызовы новоназначенного вице-премьер-министра — министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля. Министр убеждает, что результаты его работы будут наглядными.

«Такая должность — это большая честь, но и огромная ответственность. Я с сегодняшнего дня начинаю работать, и первые результаты мы будем видеть уже во время работы. Стоящие передо мной вызовы очевидны: завершение административно-территориальной реформы, которая даст украинцам новое качество жизни, кардинальные изменения в строительной отрасли и сфере ЖКХ. Я понимаю, как действовать, куда двигаться, что делать. Давления не боюсь», — заявил журналистам Денис Шмыгаль в кулуарах Верховной Рады.

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«Сегодня мы впервые в истории независимой Украины имеем такой нежный росток общественного доверия к власти. Наша задача: сохранить это доверие, приумножить и научить общество жить в нормальном цивилизованном среде. Реформа децентрализации как раз призвана это сделать. Следующее – мы много продвинулись вперед по реформе медицины, образования, но мы не делали еще кардинальных шагов в строительной отрасли, не начинали еще глобальных движений в реформе ЖКХ, вот есть также приоритеты на уровне с реформой административно-территориального устройства», – подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер отметил, что на должность в правительство его пригласили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 4 февраля, назначила Дениса Шмыгаля новым вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины. На посту министра Шмыгаль заменил Алену Бабак, ушедшую в отставку по собственному желанию.

Денису Шмыгалю — 44 года. В 1997 году окончил экономический факультет Государственного университета "Львовская Политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере; имеет ученую степень кандидата экономических наук, он защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области. Со 2 августа 2019 года возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.