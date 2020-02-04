Vip-недвижимость: журналисты выяснили, кто застраивает берега и памятники архитектуры (видео)

Журналисты рассказали, как вельможи строят там, где этого делать нельзя. Сногсшибательные схемы отжима ценнейших природных уголков и рейтинг наглых афер - об этом далее.

Парк Феофания – граница Киева и села Хотив. За воротами нет, ни музей, ни театр, а дворец украинского куриного миллиардера Виктора Косюка, который за помпезностью архитектуры чем-то напоминает Воронцовский дворец.

И это только первое поражающее своей помпезностью и нарушениями закона имение украинских толстосумов, говорится в сюжете программы "Гроши".

Козын - элитный пригород столицы, любимое место власть имущих. Древние леса давно отгорожены высокими заборами. А вот этот бетонный вал похож на крепость. Видно кто-то очень хочет спрятаться как можно дальше от простых людей. И не удивительно, ведь здесь дворец самого богатого украинца - Рината Ахметова.

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Журналисты попытались "заглянуть" в поместье. Но почему квадрокоптер не смог даже близко подлететь к дворцу. Невероятно, но мощная аппаратура глушит спутниковый сигнал! Похоже, Ахметов ну очень не хочет, чтобы кто-то увидел его жилье.

Вдали видно настоящий дворец. К счастью, технический щит Ахметов завел не так давно. Раньше его еще не достроенный дворец снимали коллеги. Он похож на королевские хоромы - колоссальный дом! Собственное озеро с мостиком, домик для прислуги. Здесь не то чтобы сведение, а месячная коммуналка потянет на зарплату обычного украинца за пол жизни. А в придачу, конечно, гектаров частного леса.

Казалось бы, Ахметов не бедный человек и может себе это позволить. Но интересна не только стоимость, а и способ, которым он получил эту козырную землю в лесу.

"По документам - это объект оздоровительного назначения", - говорит правозащитник Александр Дядюк.

Дело в том, что самые ценные земли просто так застраивать нельзя, ведь это достояние всего народа. Впрочем, чиновники и богачи знают много схем, как захапать лакомые кусочки природы. И подобных случаев в Украине немало, а бизнесмены и народные избранники умудряются строить там, где этого делать нельзя.

Еще один рекордсмен - кум Путина и лидер пророссийской оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук. От количества его поместий по всей стране голова идет кругом. И не только от количества, но и от умения хозяина отжимать крутые земле.

35 га шикарного леса под Киевом фирма жены Медведчука получила еще во времена Януковича. Впоследствии вырос дом с собственным причалом и вертолетной площадкой. Рядом - заповедник и богатые соседи. Но недавно прокуратура принялась "обломать кайф" - судится, чтобы вернуть лес государству, мол, получили его с нарушением закона. Здесь тоже по документам собирались строить базу отдыха и спортивное заведение.

Эксперты объясняют: это распространенная схема.

Мало того, Медведчук еще и перекрыл местным доступ к реке, а это запрещено законом.

Еще один отжатый у государства кусок земли - дом Медведчука на территории комплекса государственных дач. Вся территория ограждена. На въезде КПП. Земли приватизировали еще в далеком 2002 году. Кстати, после Оранжевой революции тогдашний председатель Фонда госимущества Михаил Чечетов признался, что Медведчук лично требовал от него "поделиться" этим козырным местом.

А вот "куриный олигарх" и соратник Петра Порошенко Виктор Косюк не постеснялся отобрать землю в Академии наук и столичного парка Феофания. Дворец в стиле французского Версаля с бассейном, садом, вертолетной площадкой и колоннадой на въезде. Вот только самое ценное находилось под его имением - настоящее скифское уродище. Когда-то здесь проводили раскопки.

Самое интересное - границы археологического памятника и парка Феофания на бумаге подвинули ради простых украинцев! Формально землю "отдали" бесквартирным гражданам, чтобы они совместно возвели здесь многоэтажку. В законе есть лазейка: для таких кооперативов землю выделяют бесплатно и вне очереди. Но почему-то они все быстро продали свои "сотки" Косюку. Поэтому вместо жилья для нуждающихся здесь возвели особняк. А заодно навсегда похоронили древние скифские сокровища.

Правозащитник Александр Дядюк забрасывает: с самого начала все было задумано, как афера.

И такая схема очень популярна. По ней свой дворец возвел еще один соратник Порошенко - Игорь Кононенко - в самом сердце столицы, в буферной зоне Киево-Печерской лавры, где просто так строить нельзя. И чему тут удивляться, если земля самого Порошенко - через дорогу.

Казалось бы новая элита должна была бы быть уже законопослушнее. Но где там! Нардеп Вадим Столар, также известный как "теневой мэр" Киева, тоже отобрал ценные земли. Его дом на столичных Осокорках с собственным выходом к озеру, перекрытым забором, которым простые киевляне теперь не насладятся. И построил он этот дом с хитростью.

Эти живописные места должны принадлежать всем украинцам и достаться в наследство следующему поколению. Но из-за сплошного схематоза оказываются в одних руках.