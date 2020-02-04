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Чехия готова лечить раненых украинских военных – Пристайко

15:23, 04 февраля 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

«Насыщенные и конструктивные переговоры с моим коллегой Томашем Петршичеком. Обсудили двусторонние отношения и широкий круг международных тем. Получил твердые заверения в поддержке Чехией суверенитета и целостности Украины. Поблагодарил министра за готовность принять на лечение раненых наших военных», - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, глава украинского МИД Вадим Пристайко 4 февраля находится с рабочим визитом в Чешской Республике.

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