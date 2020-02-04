Чехия готова лечить раненых украинских военных – Пристайко

По словам главы МИДа, в Чехии уверяют в поддержке суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Чехия готова принять на лечение раненых украинских военных.

Читайте такжеЧехия никогда не признает аннексию Крыма Россией – глава чешского МИД

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

«Насыщенные и конструктивные переговоры с моим коллегой Томашем Петршичеком. Обсудили двусторонние отношения и широкий круг международных тем. Получил твердые заверения в поддержке Чехией суверенитета и целостности Украины. Поблагодарил министра за готовность принять на лечение раненых наших военных», - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, глава украинского МИД Вадим Пристайко 4 февраля находится с рабочим визитом в Чешской Республике.