Регионал просит ГПУ защитить Тимошенко и Медведчука от Ющенко

Народный депутат от Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ просит Генеральную прокуратуру Украины дать правовую оценку действиям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и возбудить уголовное дело по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля в связи с требованием освободить чиновников, которые якобы связаны с экс-главой Администрации Президента Виктором МЕДВЕДЧУКОМ и не отвечают принципам коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.СИВКОВИЧА.

Также депутат считает, что это уголовное дело можно возбудить по факту умышленных действий по подстрекательству в совершении нарушения равноправия граждан в части ограничения прав в связи с политическими убеждениями и действиями, направленными на подстрекательство к совершению незаконного освобождения.

В.СИВКОВИЧ напоминает, что месяц назад уже обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, “когда она оказывала давление на членов ЦИК и требовала от них саботирования работы ЦИК и представления проекта решения об освобождении председателя ШАПОВАЛА, тем самым незаконно вмешиваясь в деятельность госслужащих”.

“Однако Президент значительно ее превзошел. Он сознательно и грубо нарушает Конституцию и законы Украины, вынуждая теперь уже ее саму к безосновательному освобождению некоторых должностных лиц, которые по своим политическим взглядами и “близостью к В.МЕДВЕДЧУКУ” не могут занимать должностей в демократическом правительстве”, - подчеркивает депутат.

“Если Президент Украины позволяет себе в письменном виде и публично делать подобные заявления и зарится на право свободно работать, право свободных политических приверженностей граждан – это очень тревожный сигнал не только для политической элиты, но и всего общества.

Я считаю, что все без исключения политические силы должны на это отреагировать. Этот, только на первый взгляд невинный спор между Президентом и премьером, может быть началом установления в стране авторитарного или даже и диктаторского режима. Такие поступки Президента свидетельствуют о полном игнорировании им демократических принципов в обществе”, - убежден В.СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к Ю.ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях.

В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНЕМ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя требования Президента, заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.