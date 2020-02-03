Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота

Аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования.

Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию сбития самолета компании «Международные авиалинии Украины» из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

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Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, обнародованная накануне украинскими СМИ запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом другого самолета, который заявил, что видел ракету, которая сбила самолет МАУ, является частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по аварии.

«Команда расследования аварии украинского самолета совершила странный шаг, опубликовав секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом», - отметил Резайфар.

«Это действие украинцев привела к тому, что мы не делимся с ними больше никакими доказательствами», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.