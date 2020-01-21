Иран признал, что украинский самолет был сбит именно российскими ракетами

Тегеран также признал, что "черные ящики" сбитого самолета являются одними из самых сложных конструкций такого рода в мире.

Самолет "Международных авиалиний Украины", в результате катастрофы которого в Тегеране погибло 176 человек, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства.

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Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает «DW.com».

Ракеты были выпущены военными "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) с севера, говорится в сообщении, отметило в понедельник, 20 января, агентство Bloomberg. "Тор-М1" был принят на вооружение российской армией в 1991 году. Иран закупил минимум 29 таких установок.

Тегеран также признал, что "черные ящики" сбитого самолета являются одними из самых сложных конструкций такого рода в мире, и у Ирана нет технической возможности для их дешифровки. По данным агентства Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану оборудование для дешифровки самописцев.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.