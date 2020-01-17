Пристайко требует от Ирана документ о признании своей вины в сбитии самолета МАУ

Министр отметил, что фиксация необходима для того, чтобы «не сорвать взаимодействие с иранской стороны, которое сейчас держится фактически на слове, на политическом заявлении лидера Ирана».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает необходимость фиксации документом признания Ираном своей вины в сбитии «Боинга».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов относительно позиции Украины по заявлениям о непреднамеренности сбития украинского самолета, и будет ли отрабатываться позиция относительно отрицания такого утверждения.

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«Что касается непреднамеренности, использования этого термина, мы не исключаем одной из существующих версий. Теперь, с признанием иранской стороной вины, все версии сужаются в одну, главную. Но не единожды были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом», - сказал Пристайко.

Он добавил, что для этого был проведен телефонный разговор между президентами двух стран.

«Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать это в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства, которые с момента фиксации ... пойдем всю дорогу до конца, включая признание вины, компенсации людям и так далее», - отметил министр.

Так, констатировал член правительства, фиксация необходима для того, чтобы «не сорвать взаимодействие с иранской стороны, сейчас держится фактически на слове, на политическом заявлении лидера Ирана».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.