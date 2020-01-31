Зеленский надеется на более активное вовлечение США в урегулировании конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Президент выразил надежду, что будет назначен отдельный чиновник из Госдепа США, который будет заниматься этими вопросами.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с государственным секретарем США Майком Помпео пресс-конференции сегодня в Киеве.

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«Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования (ситуации) на востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», - сказал президент.

Зеленский также назвал визит Помпео в Киев «знаковым, ярко демонстрирующим последовательную и всестороннюю поддержку нашего государства со стороны США».

«США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень высоко ценим усилия президента (Дональда) Трампа и его администрации в этих делах», - добавил он.