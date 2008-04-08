Кучму удивил указ Ющенко об увольнении Станик

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА убежден, что нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО не имел правовых оснований освобождать Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом Л.КУЧМА заявил агентству УНИАН, комментируя Указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО от 3 апреля с.г. № 297/2008, которым он отменил Указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 “О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины”.

“Ничего, кроме удивления, такой указ гаранта Конституции вызывать не может, тем более у меня как человека, который в полном соответствии с Конституцией Украины издал в свое время этот указ”, - сказал Л.КУЧМА.

Он отметил, что в соответствии с Основным Законом, с учетом изменений, внесенных в декабре 2004 года, Президент Украины назначает на должности и освобождает от должности треть состава КС, и что никаких других возможностей для Президента Украины для решения вопросов относительно судей КС Конституция не предусматривает.

“Согласно закону, назначенным на должность судьи КС считается лицо, о назначении которого издан указ Президента. И только Конституционный Суд может оценить правомерность издания указа. Как известно, никто мнение КС по этому поводу не спрашивал”, - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, статья 23 закона о Конституционном Суде содержит исключительный перечень оснований прекращения полномочий судьи КС, и “не трудно убедиться, что такого основания для освобождения или отмены указа о назначении судьи, как нарушение процедуры вступления им на должность, закон не предусматривает”.

Также Л.КУЧМА заметил, что процедура принесения присяги судьей КС, которую должен обеспечивать парламент, никакого отношения к изданию указа о назначении не имеет, и тем более, не может быть основанием для отмены указа.

“Таким образом, никаких правовых оснований для принятия решения об отмене указа о назначении СТАНИК С.Р. судьей Конституционного Суда Украины в настоящее время действующий Президент Украины не имел”, - убежден Л.КУЧМА.

При этом он заметил: “Вряд ли те, кто готовил указ от 3 апреля 2008 года, четко осознавали, к каким последствиям может привести попытка незаконного освобождения судьи Конституционного Суда Украины со дня его назначения. Ведь такой указ может поставить под сомнение всю деятельность Суда, которая осуществлялась при участии данного судьи”.

Справка УНИАН. 1 мая 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

25 марта 2008 г. Верховный Суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС.

2 апреля Президент восстановил С.СТАНИК на должности судьи КС в соответствии с решением Верховного Суда Украины от 25 марта.

3 апреля В.ЮЩЕНКО отменил Указ Президента от 25 марта 2004 года №368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины».

4 апреля С.СТАНИК направила председателю и судьям КС письма, где отметила, что временно отзывает все свои подписи из-под документов КС с 22 апреля 2004 года по третье апреля 2008 года “на период решения в установленном законодательством Украины порядке вопроса соответствия Указа Президента Украины от 3 апреля 2008 года № 297/2008 Конституции Украины и законам Украины”.

В то же время руководитель Службы представительства в судах Украины интересов Президента и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Секретариата Президента Украины Руслан КИРИЛЮК заявил, что действующим законодательством, в частности, законом «О Конституционном Суде Украины», не предусмотрены возможности отзыва подписей судьями, а также пересмотру решений Конституционного Суда на таких основаниях.