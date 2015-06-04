СМИ опубликовали список лиц, которых власть оккупированного Крыма планирует преследовать из-за местного Евромайдана

Об этом свидетельствуют документы, переданные изданию Крым.Реалии местными источниками.

В список попали известные правозащитники, активисты и обычные граждане. Среди подозреваемых есть люди, которые уже так или иначе подвергались угрозам или были привлечены к ответственности «новой» крымской прокуратурой.

В частности, в нем фигурируют Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Заир Смедляев, Андрей Щекун, семья Ковальских, Эдуард Леонов, Сергей Юрченко, Сергей Мокренюк и другие крымчане.

Читайте такжеРада назначила на пожизненные должности судей, которые преследовали ЕвромайданВ списке также значится имя Александра Костенко, которого в течении громкого дела в Крыму за избиение «беркутовцев» на Майдане «прокурор» Поклонская уже приговорила к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы.

В переданных списках много людей, которые уже покинули полуостров и находятся на материковой части Украины, что указано и в самих документах.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым установил имена и фамилии командиров, которые собирали в Крыму сторонников Євромайдану.