Экс-нардеп Черновол, которая лезла через забор в ГБР, заявляет, что спецназ скрутил ей ногу

Вчера экс-депутат лезла через забор с колючей проволокой, чтобы попасть на пресс-конференцию в ГБР.

Бывшая народный депутат Татьяна Черновол заявила, что спецназ Государственного бюро расследований нанес ей травмы во время вчерашнего инцидента в помещении ГБР.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым сворачивают шею. Вот заключение МРТ для понимания, насколько все серьезно. И добавляю фото личности, которая этим руководила лично: с "азовской" бородой на первом плане - Калашников Андрей Сергеевич", - говорится в сообщении бывшего депутата.

Действующая парламентарий - нардеп от "Европейской солидарности" Мария Ионова заявила, что их вчера "атаковали неизвестные лица в виде титушок". Она добавила, что готовит запрос о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова. По ее словам, Черновол вчера в присутствии журналистов "сломали ногу".

Как сообщал УНИАН, ГБР начало расследовать факт незаконного проникновения Черновол в помещение ведомства. 28 января она перелезла через забор с колючей проволокой и попала на территорию Госбюро расследований, которая охраняется. После этого экс-депутат зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон. Черновол пришлось вывести из зала проведения брифинга. При этом она во время сопровождения к выходу оказала сопротивление правоохранителям.