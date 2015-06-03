Рада сегодня попробует снять неприкосновенность с Клюева и Мельничука
Сегодня Верховная Рада рассмотрит представление генерального прокурора Виктора Шокина о снятии неприкосновенности с народных депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука.
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует ратифицировать соглашение между Украиной и Японией о содействии и защите инвестиций.
Кроме того, предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов об изменениях к закону о Национальном антикоррупционном бюро.
Также депутаты планируют рассмотреть изменения к Кодексу законов о труде - в отношении зарплаты и материальной ответственности работников.
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Кроме того, ожидается рассмотрение законопроекта об ужесточении ответственности за браконьерство, а также изменений в законодательство об усовершенствовании правового регулирования арендных отношений государственного и коммунального имущества.