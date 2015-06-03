Под парламентом снова митингуют - на этот раз против "кнопкодавства"

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 10 человек.

Они держат транспарант с надписью: "Конституция Украины. Статья 84. Голосование на заседаниях ВР Украины осуществляется народным депутатом Украины лично".

Кроме того, участники акции держат плакат с фотографиями около 20 депутатов с подписью: "Кнопкодавы".

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Участники акции требуют принятия законопроекта №1895, который вводит “парламентские санкции за неперсональное голосование”. В частности, речь идет о лишении руководящих должностей в комитетах с потерей для фракции соответствующей квоты, а также о лишении права участия в 10 пленарных заседаниях. Кроме того, на время лишения права участия в заседаниях депутату, согласно законопроекту, не будет начисляться заработная плата.