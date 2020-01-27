цей матеріал доступний українською

Депутата от "Слуги народа" избрали вице-президентом ПАСЕ

14:53, 27 января 2020
Политика
265 0
Александр Мережко избран вице-президентом ПАСЕ от Украины / facebook.com/sluganarodu.official

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа»).

«Член украинской делегации, представитель «Слуги народа» Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы» - написала Кравчук.

Она отметила, что Мережко является доктором юридических наук, специалистом в области международного права.

Читайте такжеУкраина пытается не допустит избрания представителя РФ вице-президентом ПАСЕ

«Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при исполнении полномочий в рамках ПАСЕ», - убеждена Кравчук.

Также она пояснила важность должности вице-президента. «Двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Должность вице-президента чрезвычайно ответственная, ведь он при необходимости может заменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участие в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, которые заслуживают быть освещенными в докладах», - уточнила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, представитель Бельгии Хендрик «Рик» Дамс избран новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы сроком на один год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter