Депутата от "Слуги народа" избрали вице-президентом ПАСЕ

Александр Мережко будет один год занимать должность вице-президента ПАСЕ.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа»).

«Член украинской делегации, представитель «Слуги народа» Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы» - написала Кравчук.

Она отметила, что Мережко является доктором юридических наук, специалистом в области международного права.

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«Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при исполнении полномочий в рамках ПАСЕ», - убеждена Кравчук.

Также она пояснила важность должности вице-президента. «Двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Должность вице-президента чрезвычайно ответственная, ведь он при необходимости может заменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участие в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, которые заслуживают быть освещенными в докладах», - уточнила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, представитель Бельгии Хендрик «Рик» Дамс избран новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы сроком на один год.