Боевая и позитивная: украинская делегация приехала на зимнюю сессию ПАСЕ

Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что настроение у украинской делегации боевое и позитивное.

Украинская делегация приехала на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге 27-31 января, бороться за Украину и ценности Совета Европы.

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Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько в социальной сети Facebook.

«Настроение украинской делегации в ПАСЕ боевое и позитивное», - заявила она.

Также глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ отметила, что вчерашний день не прошел зря. «Члены делегации, которые еще не работали во Дворце Европы, прошли тренинг. Также состоялась плодотворное и конструктивное рабочее совещание делегации (вечернее, плавно перешло в ночное). В нем принял участие Борис Тарасюк, который также прибыл для работы в Страсбурге», - сообщила Ясько.

Также она отметила, что члены украинской делегации «сверили часы» с коллегами из группы «Балтик+» (представители Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии). «Мы остаемся единомышленниками и будем координировать наши усилия. Настроение у всех оптимистичное», - заявила Ясько.

Она также сообщила, в какие политические группы в Ассамблеи вошли члены делегации украинского парламента.

В частности, в группу «Европейская народная партия» вошли Ясько, Леся Василенко (фракция «Голос»), Леся Забуранная (фракция «Слуга народа»), Дмитрий Лубинец (группа «За будущее»), Мария Мезенцева (фракция «Слуга народа»), Сергей Соболев (фракция «Батькивщина»). Все они члены украинской делегации. Также в группу ЕНП вошли заместители членов делегации ВР - Лариса Билозир (группа «За майбутне»), Сергей Власенко (фракция «Батькивщина»), Юрий Камельчук (фракция «Слуга народа») и Рустем Умеров (фракция «Голос»).

Кроме того, в группу социалистов, демократов и зеленых вошли члены делегации Юлия Левочкина (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») и Александр Мережко (фракция «Слуга народа»), а также заместители членов делегации - Олег Волошин (фракция «Оппозиционная платформа - за жизнь»), Вячеслав Медяник (фракция «Слуга народа») и Александр Скичко (фракция «Слуга народа»).

В группу европейских консерваторов вошли члены делегации Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») и Сергей Кальченко (фракция «Слуга народа»), а также заместители членов делегации Дмитрий Наталуха (фракция «Слуга народа») и Елена Хоменко (фракция «Слуга народа»).

В Альянс либералов и демократов за Европу вошли члены делегации Марина Бардина (фракция «Слуга народа») и Юлия Овчинникова (фракция «Слуга народа»), а также заместители членов делегации - Александр Ковальчук (фракция «Слуга народа»), Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа») и Андрей Лопушанский (фракция «Европейская солидарность»).

«Однако, несмотря на распределение по политическим группам, уверяю всех, что украинская делегация - объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы. Наша делегация - новый, энергичный, самостоятельный и квалифицированный политический игрок», - отметила Ясько.

Как сообщал УНИАН, делегации Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии попытаются оспорить полномочия делегации Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы на зимней сессии, которая проходит в Страсбурге 27-31 января.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.