"Показали, что есть хребет": Кулеба рассказал о давлении на украинскую делегацию в ПАСЕ

Вице-премьер-министр прокомментировал демарш украинской делегации.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинская делегация ПАСЕ, не поехав на осеннюю сессию Ассамблеи, показала, что у нее есть хребет.

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Об этом дипломат заявил в интервью «Украинскому радио».

Он отметил, что те самые люди, которые затягивали Россию в ПАСЕ без выполнения ею никаких обязательств и никаких условий, пытаются надавить на украинскую делегацию, заставив ее отказаться от своей позиции по этому поводу.

«Я думаю, что это была такая попытка, которая имела значение и смысл накануне заседания, но наша делегация не поддалась на это давление. Она показала, что имеет хребет, имеет характер. Делегация не поехала. А уехала, насколько мне известно, глава делегации для того, чтобы провести неформальные консультации. Здесь для меня главный сигнал, что украинский парламент не "прогнулся", сохранил свою позицию, и не пошел за теми манипуляторами, которые пытались парламент сломать», – подчеркнул Кулеба.