Не только вопрос России: Украина будет поднимать новые темы в ПАСЕ

Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире, и иметь свое мнение по актуальным вопросам, пояснила Ясько.

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что кроме вопроса антироссийских санкций новые делегаты будут обсуждать в Генассамблее Совета Европы вопрос активизма, гендерного равенства и экологии.

Об этом Ясько рассказала в интервью Новому времени.

По ее словам, на январской сессии украинская делегация готовится выступить с позитивной активной позицией, а также оспорит полномочия России и будет поднимать проблему с дискриминацией, экологией в Европе и Украине, вопросы гендерной политики и диджитализации.

Читайте такжеВерховная Рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

«Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция», – сказала она, заявив о необходимости говорить о том же, о чем говорят европейцы: «Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами».

На вопрос, правильно ли такое решение, поскольку ПАСЕ является одним из главных площадок, где Украина может показать миру действия Москвы, Ясько ответила утвердительно.

«Конечно, правильно. Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире, и иметь свое мнение по актуальным вопросам», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в ассамблеи поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

13 января 2020 года председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что украинская делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ, которая состоится в конце января.