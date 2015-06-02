Клюев пригрозил обращением в "Европейский суд" в случае снятия с него неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клюев сказал в комментарии журналистам.

Он в частности отметил, что не видит ничего законного в сегодняшнем решении комитета и отметил “жесткое политическое давление на всех членов комитета”. “Сейчас мы видим политическую расправу, ничего больше”, - сказал депутат и добавил, что в случае принятия решения о снятии с него депутатской неприкосновенности будет обращаться в «Европейский суд».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, после завершения заседания регламентного комитета ВР, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам Регламента Павел Пинзеник сказал, что комитет будет рекомендовать председателю ВР Владимиру Гройсману внести на рассмотрение парламента вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука.

В свою очередь председатель ВР пообещал, что как только поступит решение Регламентного комитета, он вынесет на рассмотрение парламента вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Клюева и Мельничука.

Справка УНИАН. Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора Виктор Шокин в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в предоставлении согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопроса о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.