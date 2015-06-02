Под парламентом проходит акция протеста с "Клюевым" в клетке

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 20 человек. Один из участников акции сидит в клетке. На его лице — маска с фото Клюева. Он держит плакат с надписью «Верю в верховенства права».

Среди плакатов, с которыми пришли активисты на акцию, в частности: “Снять неприкосновенность с Клюева или перевыборы!», а также «Клюев должен сидеть за решеткой, а не в парламенте».

Читайте такжеРада разрешила использовать в суде как доказательство видео - и аудиофиксацию взяточничества чиновников

В то же время рядом с этой акцией несколько человек держат маленькие плакаты с лозунгами о недопущении препятствования образованию территориальных громад.