Под парламентом проходит акция протеста с "Клюевым" в клетке
10:07, 02 июня 2015Политика
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Возле центрального входа в здание Верховной Рады Украины проходит акция с требованием снятия депутатской неприкосновенности с Сергея Клюева.
Протестующие требуют снятия неприкосновенности с Клюева / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 20 человек. Один из участников акции сидит в клетке. На его лице — маска с фото Клюева. Он держит плакат с надписью «Верю в верховенства права».
Среди плакатов, с которыми пришли активисты на акцию, в частности: “Снять неприкосновенность с Клюева или перевыборы!», а также «Клюев должен сидеть за решеткой, а не в парламенте».
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В то же время рядом с этой акцией несколько человек держат маленькие плакаты с лозунгами о недопущении препятствования образованию территориальных громад.
Снять неприкосновенность с Сергея Клюева требуют общественные активисты под стенами парламента
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