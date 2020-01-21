Гончарук поручил Минэкономики пересмотреть политику оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов

Премьер также анонсировал запуск программы доступного кредитования под 5-7-9% для людей на открытие собственного дела.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом стало известно во время совещания с представителями государственных предприятий.

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - заявил глава правительства.

Гончарук также сообщил, что непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибылей и создают предпосылки для коррупции, будут выставлены на продажу

"Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят прибылей и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - отметил премьер.

Читайте такжеГлава "Укроборонпрома" Абромавичус хочет увеличить себе зарплату в 18 раз – Дубинский

Он поручил Минэкономики завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия. Премьер также анонсировал запуск программы доступного кредитования под 5-7-9% для людей на открытие собственного дела с 1 февраля.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ПАО "Газпром".

Ранее наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате премий сотрудникам компании в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.